Manisa BBSK sporcuları Ankara’da ter dökecek

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Badminton takımı, 11-14 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası ile 15-18 Şubat 2024’te yine Ankara’da düzenlenecek olan 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda, Manisa’yı temsil edecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Badminton takımı, Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’na katılacak. 11-14 Şubat tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan şampiyonada, sporcularımızda madalya için ter dökecek. Manisa BBSK Badminton takımı, 15-18 Şubat tarihleri arasında yine Ankara’da düzenlenecek olan 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’na da katılım sağlayacak. Tüm branşlarda Manisa’yı en güzel şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, 15 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonalarında mücadele edecek sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.