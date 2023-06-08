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Manisa BBSK seçimini yaptı

SPOR 08.06.2023, 09:43
Manisa BBSK seçimini yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü (BBSK)Olağan Genel Kurulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımı ile gerçekleştirildi. Bora Çaylan başkanlığındaki tek liste seçimlere gidilen yönetim kurulu oybirliğiyle kabul edildi.MANİSA (İGFA) -  Manisa Büyükşehir Belediyespor Olağan Genel Kurulu Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı faaliyet raporunu, Denetleme Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler ise denetleme kurulu raporunu okudu. Okunan raporlar oybirliği ile kabul edildi. Ardından divan seçimi gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı’na Mehmet Güzgülü getirilirken, divan üyeliklerini ise Alpaslan Ustamehmetoğlu ile Alpaslan Kaya yaptı.

Genel kurulda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşma yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sportif anlamda sezona damga vurduğunu belirten Başkan Cengiz Ergün, “Basketbol takımımızın Federasyon Kupası ve lig şampiyonluğu kupasıyla Süper Lig’e çıkmasıyla başlayan güzel bir sezon yaşadıklarını alışma sürecinde her ne kadar talihsiz sonuçlar alınmış olunsa da yönetim, ekip ve taraftarlarla birlikte, Basketbol Süper Ligi’ne Manisa gerçeğini tırnaklarımızla kazıyarak herkese göstermiş olduklarını söyledi. Süper Lig’e yükselmemizde emeği geçen değerli Ceyhun Cabadak ile Süper Lig’de “Süper” olduğumuzu herkese kanıtlayan ve yeni sezonda İran Milli Takımı ile anlaşan Hakan Demir'e hem şahsı, hem de hemşerileri adına teşekkür eden Başkan Ergün, "Gelecek sezon değerli baş antrenörümüz Ahmet Kandemir öncülüğünde iyi bir planlamayla daha iyi yerlere geleceğimize canı gönülden inanıyor, şimdiden kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Yıllarını sporunu içerisinde geçiren, sporla bağını hiçbir zaman koparmamış birisi olarak gençlere spor yapma imkanı sunmaktan ve spora hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyespor çatısı altında çocukların ve gençlerin daha çok spor yapma imkanı bulabilmesi için çok sayıda branşta hizmet verdiklerini belirterek, “Judoda, cimnastikte, okçulukta, atletizmde, basketbolda, voleybolda, motor sporlarında, badmintonda, dağcılıkta, yüzmede, izcilikte, eskrimde, karatede, teniste, avcılık ve atıcılıkta; tam 15 branşta sayısız başarılara imza atan sporcuları bünyemizde bulundurmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün yaklaşık 2 bin 400’ün üzerinde lisanslı, 5 binin üzerinde de lisanssız sporcusuyla kocaman bir aile oldu. Ve bu ailenin içinden yetişen voleybolcu kızlarımız da bu yıl bizlere büyük bir gurur yaşattı. Onlara da ayrı bir parantez açmadan geçmek istemiyorum. Bünyemizden yetişen voleybolcu kızlarımız, bölgesel ligde 3’te 3 yaparak, Çanakkale’deki 2. Lig terfi müsabakalarına katıldı. Burada da rakiplerine set vermeyen ve Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi’ne yükselme başarısı gösteren sporcularımızı, antrenörlerini ve yöneticilerimizi de bir kez daha yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Ergün, spora sağlanan desteğin Manisa Büyükşehir Belediyespor’la sınırlı olduğunu dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler üzerimize düşeni yapmaya, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. 

YÖNETİM KURULU LİSTESİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Daha sonra tek liste ile gidilen genel kurulda Asil üyeliklerini Bora Çaylan, Akif Özer, Ali Caner Vatansever, Engin Altun, Fevzi Açıkel, Gökmen Aytaç, Metin Memiş, Mustafa Pekçetin, Mustafa Yücel, Onur Örenay, Orhan Haşim Elmalı ve Özcan Nalbantlar, Yedek Üyeliklerini ise Yücel Özsoy, Erhan Yavuz, Mehmet Cem Çöllü, Bahadır Belek, Talip Akbaş, Fethi Nazım Obüs, İlhan Emir, Gökhan Aytaç, Tayfun Çaylan, Berkan Kadayıfçılar, Mehmet Toy ve Gökhan Dürgen’in yaptığı Yönetim Kurulu listesi oy birliği ile kabul edildi.
 
Seçimler sonrasında konşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan da, FİBA’dan Avrupa Kupası ile ilgili davet beklediklerini ifade ederek, bu sezon büyük olasılıkla Manisa’yı Avrupa’da temsil edeceklerini söyledi.

Başkan Çaylan, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Divan Heyeti, çok değerli genel kurul üyelerimiz. Sizleri takdirleriyle ve desteğiyle Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kuruluna seçilmiş bulunmaktayız. Verdiğiniz destek ve bize duyduğunuz güven için şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize tek tek teşekkür ederim. Görev süremiz boyunca duyduğunuz güvene layık bir şekilde çalışıp, kulübümüzü daha büyük başarılara ulaştırmak ve güzel Manisa’mızın adını her alanda en yukarıya taşımak için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

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