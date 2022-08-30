Manisa BBSK OD Anosike'yı kadrosuna kattı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Fransa liglerinde uzun yıllar mücadele eden Amerikalı Pivot OD Anosike ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.MANİSA İGFA) - Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında son olarak Fransa’da Cholet Basket forması giyen OD Anosike’yi kadrosuna kattı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "OD Anosike’ye ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı renklerimiz altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.