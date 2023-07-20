Manisa BBSK'nın filede transfer hamlesi sürüyor

2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor 2005 doğumlu genç isim Pasör Teslime Nur Aslan’ı renklerine bağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi 2023-2024 sezonu için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım filede genç yeteneklerden ve pasör mevkiinde oynayan Teslime Nur Aslan’ı kadrosuna kattı. Voleybola başladığı Seramiksan’da 9 yıl oynayan Aslan, geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor formasıyla Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi’nde mücadele etti. Tevfik Lav Spor Tesislerinde düzenlenen törende kendisini yeşil-beyazlı formaya bağlayan imzayı atan Aslan, Manisa BBSK’ya katıldığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı da, “Manisa’da birçok branşta önemli sporcular yetiştiren bir organizasyonuz. Bu sezon kadınlar voleybolda 2. Lig’de mücadele edeceğiz. Altyapından yetiştirdiğimiz ve 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren kadromuzda da yer alan 7 genç isimle yola devam edeceğimizi duyurmuştuk. Dış transferde, Manisalı ve Manisa’da voleybol hayatını sürdüren genç kızımız Teslime Nur Aslan’ı da kadromuza kattık. Bu ülkenin gençlerine, kızlarına güveniyoruz. Manisa BBSK olarak gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.