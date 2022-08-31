Manisa BBSK'lı judoculardan 9 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, Sakarya'da düzenlenen ve 16 ülkeden 1348 sporcunun katıldığı uluslararası turnuvada 9 madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası müsabakaları yoğun katılımla gerçekleşti.

Turnuvada 16 ülke, 40 ilden toplamda 1348 sporcu mücadele etti. Müsabakalara katılan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocularımızdan, Arda Aydın 66 kilogramda, İsmail Durbak ise 73 kilogramda birinci tamamladı.

Yiğit Enes Çetin'in 30 kilogramda, Nejla Nur Tokgöz'ün 36 kilogramda, Öner Faruk Pınar'ın ise 46 kilogramda ikincilik elde ettiği turnuvada, Ahmet Dikici 55 kilogramda, Abdullah Eren Özcan 60 kilogramda, Belinay Beyza Gökkaya 70 kilogramda ve Arda KAmal 73 kilogramda üçüncülük elde etti. Judocularımızın aldığı başarılı sonuçlarla Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile toplamda 9 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun da alınan başarılardan dolayı judocuları tebrik etti. Altun, "Uluslararası bir organizasyonda daha madalya kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.