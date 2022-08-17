Manisa BBSK ile eğitimde anlamlı iş birliği

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, alt yaş kategorilerindeki sporcularının eğitim ve spor hayatlarını birlikte yürütmesi için Hedef Eğitim Kurumuyla anlamlı bir işbirliğine imza attı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, alt yaş kategorilerindeki rekabetçi takımlarının eğitim hayatları için de yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda, Kulüp ile Hedef Eğitim Kurumları arasında önemli bir işbirliğine gidildi. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun ve Hedef Eğitim Kurumları Kurucusu Mustafa Kader’in imza altına aldığı törende Altyapı Koordinatörü Ekrem Öztürk de yer aldı. Tevfik Lav Spor Tesislerinde imza altına alınan protokol doğrultusunda kulüp bünyesindeki ilkokul düzeyindeki sporcular, eğitim hayatlarını Manisa Hedef Eğitim Kurumlarında sürdürecek. Yapılan işbirliği ile sporcu gelişimine de büyük katkı sağlanmış olacak.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Atılan imzanın iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum. Evlatlarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sosyal gelişimlerine de katkı sağlayacak bir yapı için ilk günkü heyecanımızla çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde Türk Sporuna katkı sağlayacak işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.