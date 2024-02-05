Manisa BBSK güreş takımından 2 madalyalı başlangıç   

Manisa Büyükşehir Belediyespor Güreş takımı sporcuları, yeşil beyazlı arma için katıldıkları ilk şampiyonada 2 Türkiye ikinciliği elde ederek güzel bir başlangıca imza attılar. Sakarya’da düzenlenen Hakkı Başar U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 82 kiloda yarışan Muhammet Emin Uyumaz ile 97 kiloda yarışan Yasin Çakır, gümüş madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadılar.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında kısa zaman önce kurulan Güreş branşı, katıldığı ilk turnuvadan alnının akıyla çıktı. 2-4 Şubat tarihleri arasında yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Sakarya’da Serdivan Spor Salonu’nda Hakkı Başar U20 Güreş Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammet Emin Uyumaz 82 kiloda, Yasin Çakır da 97 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

KULÜP BAŞKANI ÇAYLAN SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, katıldıkları ilk şampiyonada 2 farklı kategoride Türkiye ikinciliği elde eden Uyumaz ve Çakır’ı tebrik etti. Çaylan, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katkı ve destekleri ile Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yeni bir branşı daha başarılarla açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mutluyuz, sporcularımız güzel dereceler elde ettiler. Sporcularımızın bu başarılarının devamının geleceğine inancımız tam” diye konuştu.

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