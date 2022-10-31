Manisa BBSK filede 2’de 2 yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Küçük Kızlar A Takımı, ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Değerli Zamanlar Soma takımını 3-0 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Voleybol Küçük Kızlar A Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci hafta karşılaşmasında Değerli Zamanlar Soma takımının konuğu oldu.

Vali Muzaffer Ecemiş Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Manisa BBSK’lı kızlar, rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın ilk seti 12-25, ikinci seti 16-25 ve üçüncü seti de 14-25’lik set sonuçları ile Manisa BBSK lehine sonuçlandı.

Müsabakayı 0-3 kazanan Manisa BBSK, ligde ikinci galibiyetini alarak ilerleyişini sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Caner Doğançay ve Dudu Korkmaz Dirik yönetimindeki takımı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.