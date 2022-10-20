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Manisa BBSK-Fenerbahçe Beko maçı kapalı gişe oynanacak
SPOR 20.10.2022, 16:59
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.30’da Fenerbahçe Beko ile oynayacağı iç saha maçının biletleri 2 gün içinde tükendi.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 4’ncü hafta maçında Fenerbahçe Beko’yu Manisa’da ağırlayacak olan Potanın Tarzanlarının maç biletleri 2 gün gibi kısa bir sürede tükendi.
Manisalı basketbol severler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken mücadelenin kapalı gişe oynanacağı belirtildi.
Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan da, basketbol severlere gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ederek, Cumartesi günü Muradiye Spor Salonu’na gelen herkese keyifli bir mücadele izletmek istediklerini ifade etti.
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