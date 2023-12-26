Manisa BBSK'dan Fransız ekibine anlamlı destek

Salonunda yaşanan büyük yangın ile tüm Avrupa’yı üzen Fransız ekibi BCM Gravelines-Dunkerque’e FIBA Europe Cup M Grubu’ndaki rakibi olan temsilcimiz Manisa BBSK’den şık bir teklif geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa BBSK, gönderdiği resmi yazı ile Gravelines’e geçmiş olsun dileklerini iletirken 24 Ocak’ta Fransa’da Sportica Arena’da oynanması gereken ancak yaşanan yangın nedeniyle aynı salonda oynanamayacak olan karşılaşmanın ev sahipliğini üstlenebileceklerini ve zor bir dönemden geçen Fransız ekibine destek olmak amacıyla seyahat masraflarını üstlenebileceklerini iletti.

BCM Gravelines-Dunkerque ise bu jest karşısında çok mutlu olduklarını ve destekleri için teşekkür ettiklerini ileterek sezonun geri kalanını planlayacakları toplantılarda bu konuyu gündeme getirerek teklifi değerlendireceklerini belirtti.