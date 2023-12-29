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Manisa baskette yeni antrenör Başaran
SPOR 29.12.2023, 12:11
Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Basketbol Takımında baş antrenörlüğe Volkan Başaran getirildi.MANİSA (İGFA) - Erkekler Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımında başantrenörlüğe Volkan Başaran getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonunun devre arasında tecrübeli antrenör Volkan Başaran ile anlaşmaya varılmıştır” ifadelerine yer verildi. Daha önce OGM Ormanspor ile 1.Lig’de başarılar elde eden Başaran, ligin ikinci yarısında Büyükşehir basketbolun başında olacak. D grubunda yer alan Büyükşehir Basketbol ligin ilk yarısını oynadığı 7 karşılaşmadan 3 galibiyet alarak beşinci sırada tamamlamıştı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|17
|44
|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
|29
|5. Beşiktaş
|17
|29
|6. A.Demirspor
|17
|27
|7. Rizespor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|17
|24
|9. Kasımpasa
|17
|23
|10. Sivasspor
|17
|21
|11. Ankaragücü
|17
|20
|12. Alanyaspor
|17
|20
|13. Hatayspor
|17
|19
|14. Başakşehir
|17
|19
|15. Gaziantep FK
|17
|19
|16. Konyaspor
|17
|18
|17. Karagümrük
|17
|17
|18. Samsunspor
|17
|15
|19. Pendikspor
|17
|14
|20. İstanbulspor
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|42
|2. Arsenal
|19
|40
|3. Aston Villa
|19
|39
|4. M.City
|18
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. West Ham United
|19
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Brighton
|19
|30
|9. Newcastle
|19
|29
|10. Chelsea
|19
|25
|11. Wolves
|19
|25
|12. Bournemouth
|18
|25
|13. Fulham
|19
|21
|14. Brentford
|18
|19
|15. Crystal Palace
|19
|18
|16. Nottingham Forest
|19
|17
|17. Everton
|19
|16
|18. Luton Town
|18
|15
|19. Burnley
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
|20
|12. Osasuna
|18
|19
|13. Villarreal
|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|18
|16
|16. Deportivo Alaves
|18
|16
|17. Cadiz
|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|18
|5
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