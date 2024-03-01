Manisa Akhisar'a kapılarını açtı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Akhisar Belediyespor’a kapılarını açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, salonu tadilatta olan Akhisar Belediyespor’a kapılarını açtı.

Türkiye Basketbol Ligi 2’nci Ligi’nde mücadele eden yeşil-siyahlı takım, 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanlarla tamamladı.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “TBL’de oynarken Akhisar Belediyespor ile aramızda tatlı bir rekabet vardı. Nefes kesen derbi maçları ile şehrimizin sportif başarısına önemli katkılar sağladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda onlar da Süper Lig’e yükselme başarısı gösterir ve yeniden karşı karşıya geliriz. Bu vesileyle, Manisa’mızın güzide spor kulüplerinden olan Akhisar Belediyespor’a 2 Mart’ta deplasmanda oynayacağı oynayacağı İstanbul Basket maçında başarılar diliyorum. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e, şehrimize kazandırdığı spor tesisleri için teşekkür ediyoruz. Bu tesisler sayesinde şehrimizde spor gelişiyor” diye konuştu.