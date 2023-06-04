Manhattan'da Türk kadın yüzücü tarihe geçti

3 Haziran 2023 akşamı Manhattan'daki North Cove Marina'nın Pier A iskelesi ve Hudson Nehri, bir Türk sporcunun büyük başarısına tanıklık etti. Milli yüzücümüz Bengisu Avcı, yüzme sporunun açık su branşında dünyada sadece 330, Türkiye'de ise sadece 2 kişinin elde ettiği 'Triple Crown' derecesini elde etmeyi başardı.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Türkiye'den Manhattan bölgesini yaklaşık 8 saatte yüzerek geçmeyi başaran 27 yaşındaki Bengisu Avcı, Triple Crown ünvanına sahip oldu.

Bunu başaran ilk Türk kadın sporcu ve üçüncü Türk sporcu olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Avcı daha önce Eylül 2022'de Catalina Channel ve Nisan 2023'te Cebelitarık Boğazı parkurlarını da başarıyla geçmişti. Manhattan parkuru ile üçlemeyi tamamlamış oldu.

abpost editörü Özlem Özgüt Yörekli, Manhattan'da tarihe geçen Türk kadın yüzücünün suya atladığı ölümsüz an görüntülendi.

https://youtu.be/FnXNAzDYEuM

İLKLERE İMZA ATAN TÜRK KADIN SPORCU

1996 İzmir doğumlu olan milli sporcu, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünden mezun ve kendisi gibi açık su branşında yüzücüler yetiştiren bir antrenör. Türkiye ve Boğaz şampiyonlukarı da bulunan sporcu, 2018 yılında Manş Denizi (English Channel)'ı da 11 saat 29 dakikada yüzerek bunu başaran en hızlı Türk kadını oldu.

Öte yandan bu akşam yani 4 Haziran 2023 tarihinde bir diğer Türk sporcu Murat Öz, Manhattan Adası'nı yüzerek Triple Crown derecesinin ikinci ayağını tamamlamış olacağı kaydedildi.

Bengisu Avcı yüzerken yanında tekneyle gece boyu kendisine destek veren Öz, bu akşam yüzerken Avcı da kendisine aynı şekilde tekneden destek vermesi bekleniyor.