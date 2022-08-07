Malatyalı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusundan Zeynep Nil Menekşe "Türkiye Şampiyonu" oldu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün sporcularından Zeynep Nil Menekşe, Anadolu Yıldılar Ligi Finalinde (ANALİG) Taekwondo’da Türkiye 1’incisi oldu.

Ankara’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo Finallerinde Malatya’yı temsil eden sporculardan Zeynep Nil Menekşe, Ankara’dan dereceyle döndü.

Gelecek vaat eden sporcuların katıldığı, 6-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da yapılan 3 aşamalı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo finalinde Zeynep Nil Menekşe 59 kg Taekwondo Türkiye Şampiyonasında derece yaparak 3 aşamalı mücadelelerde finale yükseldi. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularından Zeynep Nil Menekşe, finalde rakibini yenerek Anadolu Yıldızlar Ligi’nde (ANALİG) 59 kg’da Türkiye 1.si oldu ve altın madalya kazandı.