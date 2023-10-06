Malatyalı çocuklar enerjilerini bu salonlarda atacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Malatya'da Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunduMALATYA (İGFA) - Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi açılış programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet ile birlikte yapımı Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanma aşamasına getirilen Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksindeki çalışmaları yerinde incelediler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin GürkanGençlik ve Spor Kompleksi çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Kompleksi'nin 130 dönüm alan üzerine kurulduğunu, 25 dönüm kapalı alana sahip olan kompleksin her türlü sportif aktiviteye cevap verebilecek bir şekilde yapıldığını kaydederek, "Başta Gençlik ve Spor Kompleksi olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve tüm bakanlarımız gerçekten büyük destek veriyorlar. Bu destek ve katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarımızın da hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ülke olarak çok genç bir nüfusa sahip olduğumuzu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tesisleşmeye büyük önem verdiğine dikkati çekti.

Avrupa’nın en genç stadyumlarına, salonlarına, havuzlarına en genç tesislerine ve en genç nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Bu tesislerde bu gençlerimizin spor altyapısını güçlendirerek yeni yeni branşlarda ülkemiz madalya kazanıyor, sporcularımız kürsüye çıkıyor ve istiklal marşımızı söyleyerek bayrağımızı dalgalandırıyor. Pek çok müsabaka yapabilecek kapasitedeyiz. Spora yapılan yatırımlar hepsi meyvesini veriyor. Çocuklarımızı buralara yönlendireceğiz. Çocuklarımız başta bağımlılık olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılacak ve enerjilerini buralarda atacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak vizyonumuz bu” diye konuştu.