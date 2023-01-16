Malatya voleybol ve futbolda kazandı, potada kaybetti

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı ve Ampute Futbol takımı haftayı galibiyetle kapattı, Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ise mağlup oldu.MALATYA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu erkekler 2. Ligde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü voleybol takımı, ligin 11. haftasında Hatay deplasmanındaÜzümdalı Gençlik ile karşı karşıya geldi.

Hatay Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada müsabaka genelinde üstün bir oyun sergileyen Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı mücadeleyi rakibine set vermeden kazandı.

Setlerde 25-19, 25-20 ve 25-17 üstünlük sağlayan Malatya ekibi mücadeleyi 3-0 kazandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı aldığı bu galibiyetle puanını 21’e yükseltirken ligin 12. Haftasında sahasında playoff yolunda Kilis Gençlik ile karşılaşacak. 22 Ocak Pazar günü Muhammed Ali Clay Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabaka saat: 14.00’de başlayacak.

AMPUTE FUTBOL TAKIMI HAFTAYI GALİBİYETLE KAPATTI AmputeSüper Ligin 8. Haftasında Malatya Büyükşehir BelediyesporAmpute Futbol takımı, sahasında TSK Engelliler Spor Kulübünü konuk etti. Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Malatya Büyükşehir Belediyespor 12. dakikada MohammadReza Mır Ahmad’in golüyle 1-0 kazandı. Malatya Büyükşehir BelediyesporAmpute Futbol takımı aldığı bu galibiyetle ligde ikinci galibiyetini aldı.Ampute futbol takımı ligin 9.haftasında 22 Ocak Pazar Günü Ankara deplasmanında Alves Kablo ile karşılaşacak.

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI HAFTAYI MAĞLUBİYETLE KAPATTI

Türkiye Bedensel Engelli Federasyonu 2. Ligde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin 7. haftasında deplasmanda Samsun Çarşamba Engelliler Spor kulübüyle karşılaştı. Ev sahibi ekip sahadan 84-70’lik skorla galip ayrıldı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımıligin 8. Haftasında sahasında ligde namağlup yoluna devam eden Amed Spor ile karşılaşacak. 22 Ocak Pazar günü oynanacak olan müsabaka İnönü Üniversitesi Spor Salonunda oynanacak.