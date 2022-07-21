Malatya vefalı turnuvalara hazırlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından futbol kamuoyunun yakından tanıdığı, geçtiğimiz günlerde vefat eden 'Muharrem Zeyno' adına futbol, voleybol camiasının tanınan isimlerinden Malatya Voleybol İl Temsilcilerinden olan 'Mehmet Aslan' adına voleybol turnuvası düzenlenecek.MALATYA (İGFA) - Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ilki geçtiğimiz yıl merhum gazeteci Akif Çelik ve Salih Demir anısına düzenlenen kurumlar arası futbol ve voleybol turnuvasının bu yıl ikincisi düzenleniyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan kurumlar arası futbol ve voleybol turnuvalarının fikstür çekimi, turnuvaya katılacak olan kurumların temsilcilerinin hazır bulunduğu kura çekimiyle yapıldı.

Yapılan kura çekimiyle birlikte futbolda ve voleybolda gruplar belirlendi. Muharrem Zeyno adına düzenlenecek olan futbol turnuvasına 25 kurum katılırken, Mehmet Aslan adına düzenlenecek olan voleybol turnuvasına 13 kurum katılıyor.

Futbolda dört grup halinde oynanacak olan maçlarda grubunu ilk iki sırada bitiren takımlar gruptan çıkarak çeyrek finale yükselecek.

Bir grubun 7 takım, 3 gurubun ise 6 takımdan oluştuğu turnuvanın ilk maçı 25 Temmuz Pazartesi günü İl Jandarma Komutanlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'nda saat 18.30’da oynanacak.

Voleybolda dört grup halinde oynanacak olan maçlarda ise bir grup 4 takımdan oluşurken, diğer gruplar 3 takımdan oluşuyor.

Voleybolda da grubunu ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. Voleybol turnuvasında maçlar Merkez Spor Salonunda oynanacak. 3 Ağustos Çarşamba günü başlayacak olan turnuvanın ilk maçı Vergi Dairesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında oynanacak.

Futbol ve Voleybol turnuvalarının final maçları ise 30 Ağustos tarihinde oynanacak.