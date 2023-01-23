Malatya potada ve filede haftayı galibiyetle kapadı

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı haftayı galibiyetle kapattı.MALATYA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu erkekler 2. Lig 5.grupta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü voleybol takımı, ligin 12. haftasında sahasında Kilis Gençlik ile karşı karşıya geldi.

Muhammed Ali Clay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada müsabaka genelinde üstün bir oyun sergileyen Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı mücadeleyi setlerde 3-1 kazandı.İlk seti 25-16 kazanan Malatya ekibi, ikinci seti 25-23 kaybetti. Karşılaşmanın üçüncü setinde üstünlüğü eline alan Malatya ekibi seti 25-21 kazandı. Dördüncü setin çekişmeli geçtiği mücadeleyi 25-23 kazandı ve play-off yolunda önemli bir adım attı.

Tribün desteğini arkasına alarak önemli bir galibiyete imza atan Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımını bu önemli mücadele de Vali Galip Demirel Bayan Voleybol takımı da tribünde destekledi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı aldığı galibiyetle puanını 24’e yükselterek ligde ikinci sıraya yerleşti. Normal sezonda son iki haftaya girilen sezonda ligin 13. haftasında Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Kahramanmaraş Atcı Gençlik ile saat: 13.00’de karşılaşacak.

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI LİDERİ DEVİRDİ

Türkiye Bedensel Engelli Federasyonu 2. Ligde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin 8. haftasında sahasındanamağlup liderlik koltuğunda oturan Amedspor’u 67-48’lik skorla mağlup etti. Maçın genelinde rakibine üstün bir oyun sergileyen Malatya ekibi aldığı galibiyetle birlikte sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürürken ligdeki iddiasına devam ediyor.