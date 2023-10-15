Malatya Orduzu Spor Kompleksi şekilleniyor

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili projelerini yoğun bir şekildesürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Orduzu Spor Kompleksi inşaatçalışmalarında da sona geldi.MALATYA (İGFA)- Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin mega projeleri arasında bulunan Orduzu Spor Kompleksi 130 dönüm alan üzerinde ve 25 bin metrekare kapalı alana sahip.

İçerisinde 5 bin kişilik kapalı spor salonu, antrenman salonları, antrenör ve sporcu soyunma odaları, dinlenme salonları, sporcu yemekhaneleri, basketbol sahaları, futbol sahalarının yanı sıra modern çağa uygun spor ihtiyaçlarına cevap verecek olan tesiste, cimnastik salonu, konaklama merkezi ve otopark alanı inşası gerçekleştiriliyor.

Orduzu Spor Kompleksi inşaatındaki çalışmalarınson aşamalara geldiğini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Aknişan,“Çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulamalarımız başladı ve çok kısa süre içerisinde tamamlanacak. Çevre düzenlemesi işlemlerinin bitimiyle de inşallah kompleksimizi memleketimizin hizmetine açmış olacağız” dedi.

Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına da ev sahipliği yapabilecek düzeyde bir spor kompleksi yapıldığına dikkat çeken Aknişan, “Spor kompleksimiz 5 bin kişilik kapalı spor salonu. 500 kişilik jimnastik salonu,ilimizdeki ve bölgemizdeki en büyük jimnastik salonu olacak. Konaklama merkezi de binamızla tamamlanacaktır. Spor kompleksi inşaatımızdaki kapalı spor salonumuz ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği nitelikte projelendirilerek, dizayn edildi. Buna göre de uygulaması tamamlanmak üzeredir. Cimnastik salonumuz da amatör branşlarda tüm aktivitelerin yapılabileceği şekilde tamamlandı. Cimnastik salonumuzda, cimnastikle ilgili tüm aktivitelerin yapılabileceği cimnastik minderi, sünger havuzu, paralel atlama, koşu pisti gibi tüm müştemilatlar yer almaktadır” diye konuştu.

Orduzu Spor Kompleksi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgenin cazibesinin artacağına vurgu yapan Aknişan, “Konaklama merkezimizde 16 tane odamız bulunmaktadır. Müsabakalar için Malatya’yagelecek olan takımları spor kompleksimizde ağırlayabileceğimiz şekilde dizayn edildi. Orduzu bölgesi git gide cazibesini artıran bir bölge haline gelmektedir. Açmış olduğumuz Güldal Akşit Bulvarı ile daha önceden tamamlamış olduğumuz fuar merkezi, bölgedeki mesire alanı, hayvanat bahçesi ve tamamlanacak olan spor kompleksiile ilimiz cazibe bölgesi haline gelecektir” dedi.