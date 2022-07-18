Malatya'da pedallar uluslararası çevrilecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu ve Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği işbirliğinde 20 – 24 Temmuz tarihleri arasında “Tarih ve Medeniyetin Kalbine Yolculuk Malatya Uluslararası Bisiklet Festivali” düzenlemeye hazırlanıyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, düzenlemiş oldukları festival programı ile amaçlarının Malatya’nın değerlerine ve kültürüne vurgu yapmak,

Malatya’nın turizmine, kültürüne ve tarihine katkı sunmak olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Genel Sekreter Artan, festival kapsamında yurt içinden ve yurt dışından ilimize gelecek olan misafirlerin Aslantepe, Battalgazi Ulucami, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayını gezeceklerini ve zorlu bir parkur ile Nemrut’a çıkacaklarını belirterek, “Bisiklet Festivalinin Malatya’mız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Temsilcisi Mustafa Ekici ise, Malatya tarihi ve kültürünü farklı bir bakış açısı ile tanıtmak amacıyla bisiklet festivali düzenlediklerini söyledi.

Bisiklet Festivali için ilimize gelen bisiklet severler ile birlikte Kayısı Festivali kortej yürüyüşünde de yer alacaklarını vurgulayan Ekici, “ Bizlere destek olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve Malatya Kent Konseyine çok teşekkür ediyorum” dedi.