Malatya'da öğrenciler güvenli ortamda spor yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Valiliği arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen spor tesisleri tamamlanarak hizmete giriyor.MALATYA (İGFA) - Öğrencilerin ders harici zamanlarını daha güvenli, nezih ve modern spor alanlarında geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları öğrenciler tarafından takdirle karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan, okullarda spor tesislerini tamamladıklarını belirterek, "Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisemizde kapalı bir saha yaptık. Yine diğer okullarımızda da kapalı ve açık futbol sahaları, sentetik sahalar, basketbol sahaları, voleybol sahaları, tenis kortları, tırmanma duvarları, atletizm pistleri imalat ve inşaatlarımızı tamamladık. Yaptığımız çalışmaların eğitim ve öğretime yetişmesi, öğrencilerimizin de spor tesislerimizden istifade etmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Yaptığımız çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, mesai arkadaşlarımıza ve ilgili müellif firmaya teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından başta merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt olmak üzere Malatya genelinde Yeşiltepe Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Yaygın Ortaokulu, Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Egemenlik Ortaokulu, Malatya Lisesi, Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yazıhan Şehit Yunus Kıroğlan Ortaokulu, Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi, Kernek Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Yaka Mahallesi, Doğanşehir Fen Lisesi, İbn-U Haldun Anadolu Lisesi, Kernek Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Doğanşehir Fen Lisesi, Orduzu Spor Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Doğanşehir Fen Lisesi, Atatürk Kız Anadolu Lisesi’ne spor sahaları yapılarak öğrencilerin istifadesine sunuldu.