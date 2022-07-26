Malatya'da 'Muharrem Zeyno' anısına futbol turnuvası

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, geçtiğimiz günlerde vefat eden Muharrem Zeyno adına düzenlenen futbol turnuvası başladı.MALATYA (İGFA) - Malatya futbol kamuoyunun yakından tanıdığı, uzun yıllar Malatya futboluna hizmet eden ve 26 Mayıs günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muharrem Zeyno adına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında oynanan müsabakayla başladı.

Turnuvanın ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulunanKadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Yıldırım, Malatya’ya hizmet eden tüm personelleri sporla buluşturup kaynaştırmak istediklerini söyledi.

Muharrem Zeyno’nun oğlu Mustafa Zeyno ise düzenlenen turnuvadan dolayı Büyükşehir Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

25 kurumun katıldığı, 4 grupta oynanacak olan maçlarda final 30 Ağustos günü oynanacak. Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvanın açılış maçında Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahasında A Grubu ilk maçta İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü’nü 3-0 mağlup etti.

A Grubunda oynanan diğer maçlarda ise alınan sonuçlar şöyle oldu; Yeşilyurt SGM: 2 – 3 :Baro, Telekom: 2 – 12 :İnönü Üniversitesi