Malatya'da masa tenisi turnuvası sona erdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Masa Tenisi turnuvası Final müsabakalarıyla sona erdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Müdürlüğüne bağlı eğitim merkezlerinde (Kernek Külliyesi Eğitim Merkezi-Melekbaba, Özalper, Yeşiltepe ve Salköprü Semt Konakları ile Şehit Ramazan Sarıkaya eğitim Merkezi) yaklaşık 1500 öğrenciye Bursluluk ve LGS sınavına hazırlık kursu verilerek sınavlara hazırlanmaları sağlanıyor. Aynı zamanda düzenlenen sosyal faaliyet ve turnuvalarla öğrencilerin eğlenirken sosyalleşmelerine katkıda bulunuluyor.

Gerçekleştirilen sosyal faaliyetler kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası Final müsabakalarıyla sona erdi.

Yeşiltepe Semt Konağında gerçekleştirilen final müsabakaları sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri ise kurum yöneticileri tarafından verildi.

Masa Tenisi Turnuvasında erkeklerde; Birinci Ahmet H. Bayraktar, İkinci Aziz Kerem Genç, Üçüncü ise Cihan Arıkboğa olurken, kızlarda ise; Birinci Kevser Oruç, İkinci Rüneysa Sevinç ve Üçüncü Azra Güngör oldu.