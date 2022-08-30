Malatya'da futbol ve voleybol turnuvası sona erdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Muharrem Zeyno Futbol ve Mehmet Aslan Voleybol turnuvası sona erdi.MALATYA (İGFA) - 25 kurumun katılımı ile gerçekleşen Muharrem Zeyno Futbol Turnuvası finalinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi karşı karşıya geldi.

Turnuvada, İnönü Üniversitesi birinci olurken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ikinci, Emniyet Müdürlüğü ise üçüncü oldu. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise en centilmen takım oldu.

Muharrem Zeyno adına düzenlenen futbol turnuvasının centilmence müsabakalara sahne olduğunu belirten Başkan Gürkan, İnönü Üniversitesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında oynanan güzel bir final müsabakası izlediklerini belirtti.

Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Muharrem Zeyno, "Geçtiğimiz yıl başlanan ve bu yıl ikincisi düzenlenen voleybol ve futbol turnuvası güzel mücadelelere ve tatlı rekabete sahne oluyor. Geçtiğimiz yıl Gazeteci Akif Çelik Adına düzenlediğimiz turnuvamızı bu yıl ise Voleybol turnuvamızı Mehmet Aslan, Futbol turnuvamızı ise Muharrem Zeyno adına düzenledik. Her iki kardeşimize de Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Türk sporuna ve Malatya sporuna yapmış oldukları katkılardan dolayı da minnettarlığımızı sunuyorum. Bu turnuvaları düzenlerken yeni gelecek olan nesillerin Malatya’daki spor aktivitelerini daha üst sekmentlere taşıması noktasında gayretlerini bekliyoruz. Güzel bir maç izledik İnönü Üniversitesini tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin takımı da centilmence bir mücadele ortaya koydu. Futbol ve Voleybol turnuvamızın Malatya’daki spor camiamıza ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü centilmenlik kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan’ın elinden aldı.

Turnuvada üçüncü olan Emniyet Müdürlüğüne kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan’ın elinden alırken turnuva ikincisi Malatya Büyükşehir Belediyesi ise kupasını Kadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Yıldırım’ın elinden aldı. Turnuvada şampiyon olan İnönü Üniversitesine ise kupasını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan taktim etti.

13 takımın mücadele ettiği Voleybol turnuvasında ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci olurken, ikinciliği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, üçüncü ise İl Sağlık Müdürlüğü oldu. Centilmenlik ödülünü ise İŞKUR İl Müdürlüğü aldı.

Program sonunda Mehmet Aslan’ın eşi Hatice Aslan’a Muharrem Zeyno’nun oğlu Mustafa Zeyno ile kızları ve torunlarına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Türkmen tarafından turnuva anısına birer plaket takdim edildi.