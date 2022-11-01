Malatya'da birimler arası şampiyon 'Abone İşleri' oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Birimler Arası Futbol Turnuvası” sona erdi. Turnuvada, Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı’na bağlı Abone İşleri takımı şampiyon oldu.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü birimlerinden oluşan 8 takımın katıldığı turnuva heyecanlı maçlara sahne oldu.

Final maçı, Abone İşleri takımı ile Elektrik ve Makine İkmal Dairesi takımı arasında oynandı. Karşılaşmayı Abone İşleri takımı 4-0 kazandı.

MASKİ Genel Müdürü Yardımcıları, Daire Başkanları ve personellerin izlediği karşılaşma sonrasında şampiyon olan takıma MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Aydoğdu ile Düzenleme Komitesi Başkanı Ahmet Yalınkılıç tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

Personellerin moral, motivasyon ve kaynaşması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getiren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Aydoğdu, “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Birimler Arası Futbol Turnuvamız heyecanlı maçlara sahne oldu. Burada amaç bir takımı şampiyon etmek değil, personellerimiz arasında kaynaşmayı sağlamaktı. Amacımıza ulaştığımıza inanıyorum. Bizlerden her konuda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a, Genel Müdürümüz Mehmet Mert’e şükranlarımı sunuyoruz. Ayrıca, düzenleme komitesine ve sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kupa törenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.