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Malatya Büyükşehirli sporcular haftayı galibiyetle kapadı

SPOR 19.12.2022, 15:48
Malatya Büyükşehirli sporcular haftayı galibiyetle kapadı

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ve Voleybol takımı haftayı galibiyetle kapattı.MALATYA (İGFA) - Türkiye Bedensel Engelli Federasyonu 2. Ligde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin 4. haftasında Beka Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü takımını konuk etti.

İnönü Üniversitesi kampüsü spor salonunda oynanan ve çekişmeli geçen müsabakayı Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 76-66’lık skorla kazandı. 30 maçtır mağlubiyet almayan ve grubun iddialı takımlarından olan Beka Enerji Adana Engelliler Spor Kulübünü mağlup eden Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, aldığı bu galibiyetle 4 hafta sonunda 6 puan topladı. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligin 5. haftasında deplasmanda Akdeniz Belediyespor ile Mersin’de karşı karşıya gelecek.

PLAY OFF YOLUNDA ÖNEMLİ GALİBİYET

Türkiye Voleybol 2. Ligi 5. grupta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı iseligin 8. haftasında sahasında ligin iddialı takımlarından 6 maçtır mağlubiyet almayan Gündoğdu Vakfı Seyhan Yıldırım’ı 3-1’lik skorla mağlup ederekplayoff yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Muhammed Ali ClaySpor Salonunda oynanan müsabakanın ilk setini 25-19’luk skorla kapatan Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı ikinci seti ise Gündoğdu Vakfı Seyhan Yıldırım 25-15’lik skorla tamamladı ve müsabakada eşitliği sağladı. Çekişmeli geçen maçın üçüncü setini 25-20’lik skorla kazanan Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı son seti 25-9’lük skorla kazandı ve haftayı galibiyetle tamamladı. Aldığı galibiyetle puanını 15’ yükselten Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı aldığı bu galibiyetle playoff yolunda önemli bir adım attı.

Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı ligin 9. Haftasında 25 Aralık Pazar günü Adana deplasmanında Seyhan Belediyespor ile karşı karşıya geleceği öğrenildi.

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