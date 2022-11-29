Malatya Arguvan'a 500 seyircili spor salonu geliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arguvan İlçesine 2 bin metrekare alana sahip ve yaklaşık 500 seyirci kapasiteli spor kompleksi kazandırılıyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş birlikte yapımı büyük oranda tamamlanan spor kompleksi alanında incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgiler aktardılar.

Özellikle gençlerin spor aktivitesi yapacakları alanların artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, çalışmaların tamamlanması ile birlikte Arguvan'da 500 seyirci kapasitesine sahip bir kapalı spor salonu kazandırmış olacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu inşaatının başladığını ve çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Okyay, "En kısa sürede hizmete açmış olacağız. Salon sporlarının tamamının yapılabileceği bir alan oluşturduk.Arguvanlı hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Kapalı spor salonu tamamlandığı zaman Arguvan’ın önemli bir eksiğinin giderilmiş olacağını belirten Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, "Çok amaçlı spor salonunun önemi Arguvan için çok büyük. Burada bütün öğrencilerimizin spor yapabileceği, bireysel ve takım sporlarının yapılacağı çok önemli bir merkez olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilçemizin önemli bir eksiğiydi. Tamamlandığında bu ihtiyaç giderilmiş olacak" dedi.