Mahalle Ligi turnuvasıyla 40 bin çocuğa ulaşacak

‘Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni’ ve ‘Mahalle Ligi Paneli’ne katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 317 kulübe söz verdiği 15 milyon liralık desteği yerine getirdi. Başkan Yılmaz, turnuvayla 20 ilçede 40 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ortaklığında düzenlenen “Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni” ve “Mahalle Ligi Paneli” gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllarda yalnızca futbol branşında organize edilen, bu yıl ise basketbol ve voleybol branşlarının da eklendiği Mahalle Ligi Turnuvası’nın düzenlenen panel ile başlatıldığı etkinlikte konuşan Başkan Yücel Yılmaz, turnuvayla 20 ilçede 40 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl yine sporcular ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 317 kulübe 15 milyon TL nakdi destek verme sözü vermişti. Bugün yapılan Mahalle Ligi Paneli’nde sözünü tutarak sporcuların yüzünü güldürdü. Programda ayrıca başarı elde etmiş sporculara, sporun enlerine ödülleri verildi, amatör spor kulüpleri nakdi yardım töreni düzenlendi. Mahalle Ligi programı için Balıkesir’e gelen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve Teknik Direktör Yılmaz Vural, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı makamda ziyaret etti.

Öncelikle Amatör Spor Haftası’nda birçok etkinlikler yapıldığı bilgisini vererek gençlere hitap eden Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Mengüç, “Etkinlikler Mahalle Ligi ile birleştirilip daha güzel etkinlikler oluşturuldu. Bu yıl için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Balıkesir’de bulunan 317 kulübe nakdi olarak 15 milyon lira vermeyi söz vermişti. Başkanımızın verdiği söz bugün hayata geçti. 317 kulüp adına bizlere bu desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Mengüç, iki tane futbol sahası hazır olan Ali Hikmet Paşa Spor Tesisinin amatör lig maçlarında hizmete açılacağını da müjdeledi.

Mahalle Ligi etkinliklerinin gençler için çok yerinde bir proje olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Bakanlığımız tüm sporcularımızı sonuna kadar destekliyor. Belirli sayıdaki başarılı çocuklarımıza sporcu harçlığı veriyor. Yine aynı şekilde yüzde yüz eğitim burslarımız başladı. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimiz özel okullardan faydalanmaya başladılar. Bakanlığımız ülkemiz genelinde reform düzeyinde büyük yatırımlar yapıyor. Şehrimizde de şu an biten ve devam eden 50’nin üzerinde yatırımlarımız var. Hemen hemen bütün branşlara dokunuyoruz. İnşallah yarınların sporcuları bu şehirden çıkacak” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in insanların huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir ‘Spor Şehri’ olarak anılmasını istediklerini söyledi. Spor altyapısı güçlü olan ve insanların sporla ilgilendiği şehirlerde vandalizmin az, muhabbetin çok olacağını belirten Başkan Yılmaz, “Farklı branşlarda yetenekli çocuklarımızı keşfedip Balıkesir adına, Türkiye ve dünyada mücadele etmelerini istiyoruz. Profesyonelleşerek en iyi şekilde şehrimizi ve ülkemizi temsil etsinler, dünyaya İstiklal Marşımızı okutsunlar istiyoruz. Balıkesir olarak milli sporcular yetiştirelim istiyoruz” dedi.

Balıkesir’in insan kaynağı açısından çok zengin olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Şehir olarak fırsat verildiğinde imkân sağlandığında her şeyi yapabilecek, başarabilecek kapasitedeyiz. Son üç yılda şehrimizde sporla ilgilenen herkesin fark ettiği gibi çok şey değişti. Tesislerimiz çok güzel. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu’na destekleri için çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir olarak Ali Hikmet Paşa Spor Tesisini tamamlamak üzereyiz. Balıkesir’in artık tesis ihtiyacı kalmıyor. Bundan sonrasında bizim bu işi daha planlı ve sistematik bir şekilde yapmamız gerekiyor. Uyum içerisinde çalışarak üzerimize düşeni layıkıyla yaptığımız sürece göreceksiniz Balıkesir sporda da çok başarılı olacak” dedi.

“Önceliğimiz gençler” diyen Başkan Yücel Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda yalnızca futbol branşında organize edilen Mahalle Ligi Turnuvası’nın kapsamını genişleterek basketbol ve voleybol branşlarını da eklediklerini söyledi. Başkan Yılmaz, projeyle yaklaşık 40 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Programın sonrasında ise Spor Spikeri Yasin Dallı moderatörlüğünde; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve eski millî futbolcu Ahmet Dursun’un konuşmacı olarak yer aldığı Mahalle Ligi Turnuvası Paneli gerçekleştirildi.