Mağlubiyet sonrası ilk değerlendirme geldi

TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Manisa Büyükşehir Belediyespor mağlubiyeti sonrası, “Enerjimiz yoktu. Bu nedenle hem hücumda hem savunmada istediğimiz mücadeleyi ortaya koyamadık ve Manisa'yı durduramadık” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 77-89 mağlup olan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası kısa bir açıklamada bulundu.

Üst üste oynanan deplasman maçlarının ardından takımın bu maçta enerjiyi bulamadığını belirten Orhun Ene, “Enerjimiz yoktu. Bu nedenle hem hücumda hem savunmada istediğimiz mücadeleyi ortaya koyamadık ve Manisa'yı durduramadık. Rakibimizi tebrik ediyoruz” dedi.