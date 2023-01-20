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Madalya avcılarından Başkan Zolan’a ziyaret

SPOR 20.01.2023, 10:00
Madalya avcılarından Başkan Zolan’a ziyaret

Samsun ve Mersin’de düzenlenen 11 ve 12 yaş yüzme Türkiye şampiyonalarında 15’i altın olmak üzere toplam 69 madalya kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Başkan Osman Zolan’ı ziyaret etti. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Zolan, “Sizinle gurur duyuyoruz” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Aralık 2022’de Mersin ve Samsun’da katıldıkları 11 ve 12 yaş yüzme Türkiye şampiyonalarında kazandıkları madalyalarla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'’ ziyaret etti. Ziyarete, Başkan Zolan’ın yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Murat İsmail Aydoğmuş, sporcular ve teknik kadro katıldı. Samsun’da düzenlenen 11 Yaş Türkiye Finallerinde 8’i altın toplam 35 madalya, Mersin’de yapılan 12 Yaş Yüzme Türkiye Finallerinde ise 7’si altın olmak üzere 34 madalya olmak üzere toplam 69 madalya kazanan sporcular sevinçlerini Başkan Zolan ile paylaştı. Sporcuları tek tek tebrik ederek başarılar dileyen Başkan Zolan, “Sizinle gurur duyuyoruz. Çok değerli hocalarımızla birlikte yüzme sporunu en üst seviyede yapıyorsunuz. Hem şehrimizi hem belediyemizi temsil ediyorsunuz. İnşallah bu gayretiniz, çalışmanız daim olsun” ifadelerini kullandı.

“Denizli’nin sesini duyurdunuz”

Denizli’nin sporda daha ileriye gitmesini temenni eden Başkan Zolan, “Sizlerin spor yapması çok kıymetli. Spor sağlıktır, disiplindir, arkadaşlıktır, ekip ruhudur, dayanışmadır ve en önemlisi özgüven kazanmak, hayata hazırlanmaktır. O yüzden spor çok önemlidir. Biz de siz gibi değerli gençlerimize spor yapma imkânları sağlıyoruz. Şehrimize yapmış olduğumuz 8 tane kapalı yüzme havuzuyla, binlerce insanımıza ‘Denizli’de yüzme bilmeyen kalmasın’ düşüncesiyle yüzmeyi öğrettik. Sizler bizim için ayrı bir boyuttasınız. İnşallah bu çalışmalarınız başarıyla sonuçlanmaya devam eder. Hep mutlu olun, başarılı olun. Samsun’da, Mersin’de aldığınız madalyalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Denizli’nin sesini duyurdunuz.”

2 şampiyona 69 madalya

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, 9-11 Aralık 2022’de Samsun’da düzenlenen 11 Yaş Türkiye Finallerinde 8 altın, 12 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazandı. 16-18 Aralık’ta Mersin’de yapılan 12 Yaş Yüzme Türkiye Finallerinde ise 7 altın, 6 gümüş ve 21 bronz olmak üzere 34 madalya kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları her iki şampiyonada toplam 69 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

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