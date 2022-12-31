Macide Gazioğlu'nın 'yıldız'ı parladı

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, Okullararası Yıldız Erkekler Bursa İl Birinciliği finalinde Bilfen'i 62-43 yenerek Bursa şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği final maçında TOFAŞ'ın altyapı oyuncularından oluşan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, Bilfen Okulları ile karşı karşıya geldi.

Çekirge Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmasında antrenörlüğünü TOFAŞ Küçük A Takımı Antrenörü Sezgin Yurtsever’in yaptığı Kırmızı Siyahlılar, baştan sona üstün bir oyun sergilediği mücadeleden 62-43 galip ayrılarak İl Birinciliğinin sahibi oldu.

Okullararası Yıldız Erkeklerde Bursa şampiyonu olan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, bu başarısıyla birlikte Okullararası Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.