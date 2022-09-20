Loko Cup 2022’de şampiyon TOFAŞ

TOFAŞ BGL Genç Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı Loko Cup 2022 Uluslararası Dostluk Turnuvası’nı namaglup şampiyonlukla tamamladı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ BGL Genç Takımı (U18), Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı Loko Cup 2022’de şampiyonluk kupasının sahibi oldu. 17-19 Eylül 2022 tarihlerinde Lokomotiv Kuban’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Lokomotiv Kuban DUBL U18 Takımı’nı 87-83, ikinci gününde CSKA Moskova DUBL U18 Takımı’nı 99-68 mağlup eden Cem Akdağ Başantrenörlüğündeki Mavi Yeşilliler, üçüncü ve son günde ise Zenit DUBL U18 Takımı’yla karşı karşıya geldi. İlk periyodunu 19-15 geride kapattığı karşılaşmada ikinci çeyrek ile birlikte saha hakimiyetini eline alan Bursa temsilcisi, devreyi 31-38 üstünlükle tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstün olan taraf TOFAŞ olurken, son çeyreğe 49-59 önde giren Mavi Yeşilli takım, parkeden 70-84 galip ayrılmayı başardı.

Loko Cup 2022 Uluslararası Dostluk Turnuvası’nı 3 galibiyetle yenilgisiz tamamlayan TOFAŞ BGL Genç Takımı, şampiyonluğun sahibi olurken; Lokomotiv Kuban ikinci, Zenit üçüncü bitirdi. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Zenit karşısında TOFAŞ BGL Genç Takımı’nda Can Çevikel 20 sayı-4 asist-6 ribaund-5 top çalma ile en skorer isim olurken aynı zamanda Loko Cup 2022’nin ‘en değerli oyuncusu (MVP)’ seçildi. Cem Küçüközkan’ın 18 sayı-9 ribaund-2 asist-3 top çalma ile oynadığı karşılaşmada; Özgür Cengiz 12 sayı-8 asist-7 ribaund-3 top çalma 1 blok; Ömer Alp Engin 10 sayı-5 asist-2 top çalma ile katkı verdi.