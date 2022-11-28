Lider Milas salondan üç puanla ayrıldı

Muğla'da Milas Belediyespor Voleybol Takımı kendi evinde ağırladığı Bigadiç Belediyespor'u mağlup etti.MUĞLA (İGFA) - TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde ilimizi ve ilçemizi başarıyla temsil eden temsilcimiz galibiyet serisine devam ediyor.

Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda Balıkesir temsilcisi Bigadiç Belediyeyi ağırlayan takımımız 25-14,25-15, 25-21’lik setler sonucunda sahadan 3-0’lık sonuçla galip ayrılarak, üst üste 8. galibiyetini aldı.

Aldığı bu galibiyetle puanını 25’e çıkaran Milas Belediyespor Voleybol takımımız en yakın rakibi Rest Property Alanya Belediye takımının 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin ilk yarısının son haftalarına yaklaşılırken bu hafta sonu Kocaeli BŞB Kağıt Spor ile karşılaşacak olan temsilcimiz iyi oyun sonucunda sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat birlikte takip etti. Galibiyet sonunda sahaya inerek voleybolcuları kutlayan Kaymakam Böke ve Başkan Tokat takımla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat, liderliğini sürdüren takımı kutlarken, salonu doldurarak destek olan taraftarlara teşekkür etti.