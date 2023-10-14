Kuyumcuların basket takımı TBL 1. Lig’de dikkat çekiyor

Kuyumculuk sektörünün ilk ve tek profesyonel basketbol takımı Harem spor iki sezonda iki lig yükselerek büyük bir başarıyı elde etti.İSTANBUL (İGFA) - 2023 Sezonunu eylül ayında açan, TBL 1 ligde mütevazı fakat bir o kadar da çetin ceviz bir kadro kuran Harem spor, geçen yıl TBL 2’deki mücadelesini bir üst lige taşımayı başardı.

2 yıl içinde iki lig çıkan Türkiye’deki ilk ve tek takım olan Harem spor, oldukça mütevazi bütçesine rağmen Türkiye’de basketbol da en fazla ilgi çeken ve iddialı takım olma başarısını da şimdiden yakaladı.

Ligin 4. haftasında liderin bir puan gerisinde bulunan takım, oldukça sınırlı ve kısıtlı imkânlar ile deyim yerinde ise büyük bir savaş veriyor. Takımın en büyük desteği Kuyumculuk sektörünün yakından tanıdığı CeMeFe firmasının sahibi ve aynı zamanda takımında başkanı olan eski basketbolcu Cem EFE ve Başkan yardımcısı Kaya Juwelier sahibi Ahmet Melik Kaya.

Ellerini değil bedenlerini adeta taşın altına maddi manevi şekilde sokmuşlar ve mücadele ediyorlar. Takımda 2. yılını dolduran oyuncuda var, Amerika Phoneix den gelen oyuncuda. Tam bir kolej havası yaratılmış. Hoca Adem Ören, takımın eski oyuncusu olmanın yanında eski profesyonel basketbolcu. Geçtiğimiz hafta kendilerinden bütçe olarak beş katı daha pahalı bir takımı yenerek grupta herkesin dikkatini çekmiş durumdalar. Başkan yardımcısı Kaya; “Lider takımda düşme hattındaki takımda bizden korkuyor çekiniyor. Biz bu sene en üst seviye de ligi tamamlamak için en ciddi adayız.

İki Amerikalı oyuncumuz var, onlar başta olmak üzere hepsi mutlu. Bize oynadıkları tüm takımlarda bu kadar mutlu olamadıklarını ve son derece güzel bir aile ortamında bulunmaktan mutlu olduklarını belirtiyorlar. Takımın sponsorları arasında Pizza Lazza, CeMeFe, Taç Zincir, Orse Gold, Vitrin kuyumculuk, Vera Kuyumculuk, Mirdaş Gold gibi firmalar kısıtlı imkânlar ile var olma mücadelesindeler. Kuyumculuk sektörünün tek profesyonel spor takımı Harem Spor, daha fazla destek ve sektörden daha fazla ilgi bekliyor. Belki de gelecek sezon süper ligde bir kuyumculuk spor klubü Avrupa liglerinde boy gösterecek ve dikkat çekecek. 7 milyar usd ihracat rakamına ulaşan sektör bu konuda ne zaman birleşip klube daha fazla sahip çıkar bunu da zaman gösterecek.” dedi.