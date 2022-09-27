Kütahyalı kick boksçular madalyalara el koydu

24-25 Eylül tarihlerinde Denizli Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu’nda Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde 4. İller arası Kick Boks Ligi 3. Etap Müsabakalarına katılan sporcularımız madalyalara el koydu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyespor Kulübü’nden katılan 9 sporcumuzdan 8’i madalyayla geri döndü.

Spora ve sporcuya sağladığı desteklerle birçok başarılı sporcunun yetişmesinde önemli rol üstelenen Kütahya Belediyesi bünyesindeki Kütahya Belediyespor, kick boks takımı, 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde Denizli’de düzenlenen 4. İller arası Kick Boks Ligi 3. Etap Müsabakalarına katıldı.

Kütahya Belediyespor Kulübümüzden katılan Ezgi Ayşe Öztürk altın madalya, Fevzi Patır ve Yaprak Kızmaz gümüş madalya alırken; Berra Şeran, Ece Tunç, Eylül Aleyna Ağın, Elif Kaya, Fatma Çetin bronz madalyanın sahibi oldular.

Kütahya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporculardan da Abdulhamit Nurzai ve Emir Sabancı bronz madalya kazandı.

13 sporcuyla katılım sağlanan şampiyonadan 10 madalya ile geri döndüler.

Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı, şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamada, “Sporcularımızı ve antrenörleri kıdemli antrenör Fatma Çakır'ı yürekten kutlarken, bu müsabakalara katılabilmemizi sağlayan Kütahya Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık'a, Kütahya Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Damcı’ya, Kütahya Belediyesi Spor Müdürü İsmail Şen ve personeline teşekkür ederiz” dedi.