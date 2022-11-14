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Kütahyalı güreşçiler Sakarya'dan başarıyla döndü
SPOR 14.11.2022, 11:27
Kütahya Belediyespor Güreş Takımı, U-13 İller arası Grekoromen Güreş Turnuvasında takım halinde başarı elde etti.KÜTAHYA (İGFA) - Sakarya’da yapılan İller Arası Grekoromen Güreş Turnuvası’nda, Kütahya Belediye Spor Güreş takımı 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Güreş alt yapısında büyük başarılara imza atmış 10 büyük güreş kulübünden 150 sporcunun katıldığı güreş turnuvasında, Kütahya Belediye Spor Güreş takımı 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak takım halinde üçüncülük kupasını aldı.
MADALYA ALAN GÜREŞCİLER:
Yiğit Alp AYDIN (68 kg)
Sait Efe ÇELİK (88 kg)
Mehmet Yağız KARA (41 kg)
Yusuf Eymen SAĞDIÇ (48 kg)
Ali YILMAZ (57 kg)
Berat KARAGÜZGİL (62 kg)
İbrahim SÖNMEZ (38 kg)
Hüseyin TETİK (52 kg)
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parçalı bulutlu
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|18
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|18
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|15
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|12
|15
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|11
|14
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|13
|14
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|12
|13
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|12
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|12
|12
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|13
|10
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|12
|7
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|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
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|14
|32
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|15
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|22
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|21
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|21
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|15
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|19
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|15
|17
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|15
|16
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|14
|15
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|14
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|15
|14
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|15
|13
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|15
|12
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|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
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|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
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|14
|21
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|14
|19
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|14
|19
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|14
|17
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|14
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|14
|12
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|14
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|11
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