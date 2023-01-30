Kütahyalı güreşçiler Manisa'dan kupa ve madalyalarla döndü

28-29 Ocak 2023 tarihleri arasında Manisa’da, 12 ilden bölgesel en iyi alt yapı kulüpleri ve sporcu eğitim merkezlerinin katılımıyla gerçekleşen U13-U15 İller Arası Grekoromen Güreş Turnuvasında Kütahya Belediye Spor Kulübü Güreşçileri, gösterdikleri başarı ile kupalara damga vurdu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyespor Kulübü, bünyesinde bulunan 17 branşta gençleri spora teşvik ederek önemli bir görevi üstleniyor.

17 branşta birçok başarı kazanan Kütahya Belediyespor Kulübü lisanslı sporcuları, Kütahya’nın adını en iyi şekilde temsil ediyor. Son olarak Kütahya Belediyespor Kulübü Güreş Takımımız, Manisa’da gerçekleştirilen ve 12 ilden bölgesel en iyi alt yapı kulüpleri ve sporcu eğitim merkezlerinin katıldığı U13-U15 İller Arası Grekoromen Güreş Turnuvasında üstün başarı örneği gösterdi.

U-13 Yaş Grubunda; Osman Emir Çekgel birinci, Mehmet Yağız Kara birinci, Yusuf Eymen Sağdıç birinci, Sait Efe Çelik birinci, İbrahim Sönmez üçüncü, Ali Yılmaz üçüncülük elde ederken, Kütahya Belediyespor Kulübü takım halinde üçüncü oldu.

U-15 Yaş Grubunda ise; Aziz Alp Akın birinci, Ümit Kocagöbek ikinci, Alperen Yıldırım üçüncü, Efe Ali Doğan üçüncü, Emre Erbey üçüncü ve Sait Efe Çelik üçüncülük elde etti. Kütahya Belediyespor Kulübü U-15 yaş grubunda takım halinde üçüncü oldu.

Turnuvada Kütahyalı güreşçiler 5 altın, 1 gümüş, 6 bronz madalya kazandı.

Kulüp yönetimince yapılan açıklamada, kendilerine desteklerini esirgemeyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Belediye Spor İşleri Müdürü İsmail Şen ve Belediye Başkan Yardımcısı Spor Kulübü Başkanı Abdullah Damcı’ya teşekkür etti.