Kütahyalı güreşçi Türkiye üçüncü oldu

Kütahya Belediyespor Kulübü'nün başarılı güreşçisi Ümit Kocagöbek, Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Türkiye Finalleri’nde Türkiye üçüncüsü olarak Kütahya'yı gururlandırdı.KÜTAHYA (İGFA) -Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Türkiye Finalleri, 12-15 Ağustos tarihleri arasında Kırşehir'de düzenlendi.

Kütahya Belediyespor Kulübü güreşçisi Ümit Kocagöbek, grekoromen stil 48 kg’da Türkiye üçüncüsü olarak Kütahya'yı gururlandırdı.

2023 sezonu Okul Sporları Türkiye Güreş Şampiyonası’nda da Türkiye Üçüncüsü olan güreşçi Kocagöbek, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finalleri’nde almış olduğu madalya ile ikinci Türkiye derecesini kazanmış oldu.