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Kütahyalı boksçu Türkiye üçüncüsü oldu
SPOR 27.12.2022, 17:49
Kütahya Belediye Spor Kulübü Boks Takımı sporcusu Sacit Topuz, Türkiye üçüncüsü olarak şehrimizi gururlandırdı.KÜTAHYA (İGFA) - Balıkesir'de 17-24 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen Ali Eren Demirezen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Kütahya Belediye Spor Kulübü Boks Takımı sporcusu Sacit Topuz, ringe çıktığı 92 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak şehri gururlandırdı.
Kütahya Belediyesi olarak her branşta sporun ve sporcularımızın yanında olarak Kütahya'nın adının başarılarla anılmasına devam edileceğini belirtildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|30
|2. Fenerbahçe
|14
|29
|3. Adana Demirspor
|14
|27
|4. Başakşehir
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|14
|23
|9. Alanyaspor
|15
|18
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Hatayspor
|14
|15
|15. Kasımpaşa
|14
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. İstanbulspor
|14
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. Newcastle
|16
|33
|3. M.City
|14
|32
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|15
|25
|7. Brighton
|15
|24
|8. Fulham
|16
|22
|9. Chelsea
|14
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|16
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|16
|14
|17. Everton
|16
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|15
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
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