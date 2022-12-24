Kütahyalı atletler dereceleri topladı

Türkiye Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışmaları’na katılan Kütahya Belediye Sporlu atletler derece elde etti.KÜTAHYA (İGFA) - Atletizm Federasyonu tarafından 17 Aralık Cumartesi günü Bursa Osmangazi Atletizm Salonu’nda düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışmaları’na katılan Kütahya Belediye Sporlu atletler, aldıkları derecelerle şehrimizi gururlandırdı.

U18 kategorisinde Mustafa Dönmez ve Alparslan Burak Köse birinci, U16 kategorisinde Ahmet Kağan Kılınç ikinci, Aslı Yıldırım ve Mustafa Ulaç Karabaş dördüncü oldu.