Kütahya'nın başarılı sporcuları ödüllendirildi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyespor bünyesinde güreş ve judo branşında başarı gösteren sporcuları ödüllendirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Meclisi 4. Dönem 11. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında yapıldı.

Toplantı öncesi, Kütahya Belediyespor bünyesinde Türkiye çapındaki şampiyonalara katılarak başarı gösteren sporcular, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından ödüllendirildi.

Başarılı sporcularımıza ödüllerini veren Başkan Işık, “Başta sporcularımıza, onlara emek veren antrenörlerimize ve en önemlisi her türlü maddi manevi fedakarlıkta bulunan ailelerine teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

11-13 Kasım 2022 tarihleri arasında Niğde’de düzenlenen Ümitler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda Kütahya Belediyesporlu sporcumuz Zeynep Çerez, 72 kilogramda Türkiye İkincisi, Hatice Atay 63 kilogramda Türkiye Üçüncüsü, Cemal Gündüz 90 kilogramda Türkiye İkincisi olarak şehrimizi gururlandırdı.

Kütahya Belediyesporlu sporcu Sefa Güller ise, 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen Ortaokullar Türkiye Şampiyonası’nda 50 kilogramda Türkiye Üçüncüsü, 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 50 kilogramda Türkiye İkincisi olmuştu.