Kütahya korfbol takımı ligi 5. tamamladı

Büyükler Korfbol 1. ligde mücadele eden Kütahya Belediyespor Korfbol takımımız ligi 5. tamamladı.KÜTAHYA (İGFA) - 2021-2022 sezonda kurulan ve kurulduğu günden bu güne başarılı maçlar çıkartan Kütahya Belediyespor Korfbol takımı ilk sezonunda ligi 5. sırada tamamladı.

Kocaeli’de düzenlenen maçlarda aynı zamanda korfbol milli takımına sporcu seçmeleri de gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada "Sporcularımızın gösterdikleri başarılı performans için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.