Kütahya Kick Boks'ta madalyalara el koydu

Uşak’ta iki gün boyunca düzenlenen 100. Yıl İller Arası Kick Boks Şampiyonası’nda Kütahya Belediyesporlu 7 sporcudan 6’sı madalyayla geri döndü.KÜTAHYA (İGFA) - 100. Yıl İller Arası Kick Boks Şampiyonası, Uşak Yeni Kapalı Spor Salonu’nda 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlendi.

Şampiyonaya 7 sporcuyla katılan Kütahya Belediye Spor 6 madalya kazanarak adeta madalyalara el koydu.

Kütahya'yı temsil eden takım üçüncülük kupasının da sahibi olurken, Kütahya Gençlik Merkezi Spor Kulübü’nden 5 sporcudan 4’ü de madalya kazandı.

Kütahya Belediyespor Kulübü'nden Elif Kaya, Fatma Çetin, Rümeysa Savaş gümüş madalya, Eylül Aleyna Ağın, Ezgi Ayşe Öztürk, Ahmet Kocaman bronz madalya kazanarak şehrimizi gururlandırdı. Kütahya Gençlik Merkezi Spor Kulübü’nden Ebrar Gülmüşcan gümüş madalya, Fatma Nur Türkoğlu, Ömer Faruk Çekiç bronz madalya kazandı.

Kütahya Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı, kulüp sporcularından ilk defa Gençler Low Kick alanında müsabakalara katılan Fatma Çetin ve Rümeysa Savaş gümüş madalya aldıklarını belirterek, tecrübeleri bakımından iller arası şampiyonalar önemli olduğunu vurguladı.

Bu arada müsabakaya Kütahya'yı temsilen uluslararası hakem Fatma Çakır, aday hakemler Rıza Arslan ve Ayşe Yanık da katılım sağladı.