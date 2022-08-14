Kütahya'da tırmanma yarışının startı Germiyan'da verildi

30 Ağustos 2022 Büyük Zaferin Yüzüncü Yılı Tırmanma Yarışı seremonik start tarihi Germiyan Sokak’ta verildi. 4 ayrı kategoride 20 sporcu mücadele edecek yarışmanın startını Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı verdi.KÜTAHYA (İGFA) - AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 13-14 Ağustos tarihlerinde Frigya Spor Kulübü (FSK) tarafından ‘30 Ağustos Zaferinin 100. Yılı’ etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 100. Yıl Tırmanma Yarışı ile devam ediyor. Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi destekleri ile NG Kütahya Seramik sponsorluğunda düzenlenen, ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun 4. tırmanma yarışında 4 ayrı kategoride 20 sporcu mücadele edecek.

Tırmanma Yarışmasının seremonik startını Germiyan Sokak’ta Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyon yetkilileri verdi. Verilen seremonik starta Kütahyalıların ilgisi yoğun oldu.

Sporcular verilen start ardından şehir turu attılar.

14 Ağustos Pazar günü 08.00-11.15 saatleri arası antrenman çıkışlarından sonra, saat 13.00’te ilk otomobile verilecek start ile başlayacak yarışta, sporcular 7,5 kilometre uzunluğundaki Radar yolunu 3 kez kat edecekler. Organizasyon, aynı gün saat 19.30’da Kütahya Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.