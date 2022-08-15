Kütahya'da 'tırmanma'da kupalar sahibini buldu

30 Ağustos Zaferi’nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Frigya Spor Kulübü (FSK) tarafından organize edilen, Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası tamamlandı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi'nin destekleriyle, NG Kütahya Seramik sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışlar, Radar Yolu Boyalı Dağı’nda 7,5 kilometrelik parkurda gerçekleşti. 4 ayrı kategoride 20 sporcunun mücadele ettiği yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kütahya’da ilk kez yapılan AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ödül töreni Kütahya Belediyesi bahçesinde yapıldı. Ödül töreninde katılımcılara hitap eden Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı; “Bu yıl 1922’den 2022’ye uzanan Büyük Zafer’in 100. Yılında, 100. Yıl Kültür, Sanat ve Spor Etkinliklerimizin bir tanesi de, startını Germiyan Sokak’ta verdiğimiz Tırmanma Türkiye finali oldu. Bu etkinliğin Kütahya’da olması ve ev sahipliği yapmak bizler için büyük onur kaynağı oldu. Buna vesile olan başta, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Frig Spor Kulübüne, Federasyonumuza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Misafirlerimiz Kütahya’da 2 gün süre ile güzel anlar geçirdi. Bazı sporcularımız Kütahya’nın dışından geçtiklerini ancak şehrin içine girmediklerini ifade ederek, şehrin bu kadar güzel olduğunu bilmediklerini dile getirdiler. Bundan sonra daha profesyonel bir şekilde bu etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Bu tür etkinliklerde beraber olmak ümidi ile emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren yarışmacılarımızı tebrik ediyor, yarışmalara katılan sporcularımız da teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Vekili Damcı’nın konuşmasının ardından yarışmalarda derece alan sporculara ödülleri verdi.

Ödül törenine Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkilileri, sporcular ve sporcu yakınları katılırken, Kütahyalılar da yarışmaları ve ödül törenini ilgi ile takip etti.