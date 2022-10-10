Kütahya'da sporun 'en'leri ödüllendirildi

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Sporun Enleri’ ödül törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Sporun Enleri’ ödül töreni, Kütahya Gençlik Merkezi’nde düzenlendi.

Ödül töreninde ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular ile yılın en başarılı sporcuları ödüllendirildi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini veren Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, spora destek ve tesisler konusunda, Kütahya Belediyesi olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da elimizden geleni yapmaya çalışacaklarını söyledi. Çeşitli kategorilerde yaklaşık 800 sporcunun Belediye Kütahyaspor'da olduğuna dikkati çeken Başkan Vekili Damcı, "Amatör spora ve spor kulüplerine olan desteğimiz her geçen sene artarak devam ediyor. İlk yılımızda 90 bin lira olan katkımızı ikinci yıl 200 bin, üçüncü yıl 400 bin, bu yıl da 600 bin liraya çıkarmanın mutluluğu içindeyiz. Bugünü düzenleyen yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum, ödül alacak sporcularımızı ve kulüplerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Törende konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, önümüzdeki dönemde daha büyük bir ivmeyle ve kendi yetiştirdikleri sporcuları büyük takımlara vererek yollarına devam edeceklerini söyledi.