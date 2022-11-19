Kütahya'da spor çalıştayı sona erdi
Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Spor Çalıştayı sona erdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi’nin organize ettiği Spor Çalıştayı, 17-18 Kasım tarihleri arasında, Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Kütahya Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlendi. Çalıştay kapsamında, şehrimizde spor, engelli sporları, okul sporları, Belediye Kütahyaspor, kulüplerin beklentileri, yapılabilecekler ve öneriler konuşulup fikirler ortaya kondu. Çalıştayın birinci oturumunda “Kütahya’da Herkes İçin Spor”, ikinci oturumunda “Kütahya’da Okul Sporları”, üçüncü oturumunda “Kütahya’da Engelliler ve Spor”, dördüncü oturumunda “Belediye Kütahyaspor’da Sürdürülebilir Başarı” konuları ele alındı.
Çalıştay, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı’nın oturumlarda moderatörlük yapan Mustafa Demirdağ’a teşekkür plaketi vermesiyle sona erdi.
Belediye Kütahyaspor’un rahmetli başkanı Cahit Özel’in de anıldığı çalıştaya; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Şen, Belediye Kütahyaspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren ile ekibi, akademisyenler, spor kulübü yöneticileri, eski sporcular ve antrenörler ile çok sayıda davetli katıldı.
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|O
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|13
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|24
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|24
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|14
|23
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|13
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|13
|13
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|13
|13
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|14
|11
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|13
|8
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|13
|7
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|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|30
|2. Pendikspor
|13
|24
|3. Keçiörengücü
|13
|24
|4. Samsunspor
|13
|23
|5. Boluspor
|12
|22
|6. Bodrumspor
|12
|21
|7. Manisa FK
|13
|20
|8. Rizespor
|12
|19
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Göztepe
|12
|17
|11. Sakaryaspor
|13
|16
|12. Altay
|13
|15
|13. Adanaspor
|14
|15
|14. Erzurumspor
|13
|14
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|13
|13
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
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|14
|17
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|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
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