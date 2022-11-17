Kütahya'da 'spor çalıştayı' başladı

Spora ve sporcuya yaptığı destekleri her alanda sürdüren Kütahya Belediyesi’nin organize ettiği Spor Çalıştayı, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Geleceğimizin teminatı olan gençlerin spora yönelmeleri, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için Kütahya Belediyesi’nin yatırımları ve destekleri sürüyor.

Bu kapsamda, şehrimizde sporun durumu, kulüplerin beklentileri, yapılabilecekler ve önerilerin tartışılacağı Spor Çalıştayı, Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Akademisyenler, sporcular, spor kulübü yöneticileri ve şehrimizin önde gelenlerinin destek verdiği çalıştay, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla başladı.

Spor Çalıştayı’na; Kütahya Kent Konseyi Başkanı Ahmet Arabacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz, Kütahya Belediyesi Daire Müdürleri, akademisyenler, spor kulübü yöneticileri ile sporcular ve çok sayıda kişi katıldı.

“BURADAN SPOR STRATEJİK PLANI ÇIKARACAĞIZ”

Çalıştayın açılışında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, seçim öncesi taahhütlerini de anımsatarak, Spor Çalıştayı’nın da bunlar arasında öncelikli düşündükleri olduğunu kaydetti.

Kütahya olarak çok değerli olduklarını belirten Başkan Işık, "Türkiye’nin ilk 5 ilinden birisiyiz, sporcu potansiyeli ve nüfusla orantıladığımız zaman spor yatırımları açısından. Sonuçlar aynı oranda bizi memnun ediyor mu bu ayrı bir tartışma konusu. Değerli konuşmacılarımızın da ifade ettiği gibi sporun tabana yayılması, daha çok insanımızın bireysel ya da kulüp takımlarında sportif etkinlikler yapmasının yanında vatandaşın da kendi sağlığı, ruh ve beden sağlığı açısından spor yapması önemli. Onun için her şeyden önce altyapı lazım. Nerede bisiklet binecek Kütahyalı hemşehrilerimiz, nerede yürüyecek? Peki kurumlarımızda spora özendirici ne tür planlamalar yapılmış, önlemler alınmış? Yok. Bunları tartışacağız" diye konuştu.

Söz konusu çalıştayda herşeyi konuşacaklarını ifade eden Başkan Işık, "Amacımız burada sporu yaymak, şehrin ortak değerleri arasına taşımak. 5 yıl boyunca Kütahya’da spor nasıl yönlendirilecekse tüm konuşmaları kayıt altına alacağız, çalıştayın bir çıktısı olarak doküman haline getirip sizlere de ulaştıracağız. Buradan bir spor stratejik planı çıkaracağız" dedi.