Kütahya'da şampiyon sporculardan Başkan Işık'a ziyaret

Büyük Zaferin 100. Yılı kapsamında Kütahya’da düzenlenen 100. Yıl Zafer Kupası Kick Boks Şampiyona’sında derece alan Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Yapılan ziyarette sporcuları elde ettikleri başarı için tebrik eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık; “Şehrimizin yetiştirdiği sporcularımızın mutlu bir günü. Kütahya’mızın ev sahipliği yaptığı 100. Yıl Zafer Kupası Kick Boks karşılaşmalarında Yıldızlar üçüncülüğü ve Minikler ikinciliği kupalarını bize getirdiler. Kendilerini canı gönülden kutluyorum. Şehrimiz ve belediyemiz adına başta sporcularımıza, çok kıymetli ailelerine ve onları bugünlere getiren antrenörlerine kulüp başkanımıza ve il temsilcimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Başarıları daim olsun” dedi.

Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı ise “Bu kupaları almamızda çocukların gayretli çalışmalarının yanı sıra, Kütahya Belediyemizin ve Kütahya Belediye Spor Kulübü’nün katlıları çok büyük. Çocuklarımızın sporda bu hale gelmesi noktasında velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kick Boks antrenörü ve hakem Fatma Çakır ise; “Emeklerinizden ve desteklerinizden dolayı size ve Kütahya Belediyespor’a teşekkür ediyoruz. Sporcularımız severek ve özveri ile geliyorlar. Başarı en çok onların gayretleri ile geliyor. Hayırlı olsun” dedi.

100. Yıl Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonasında Kütahya Belediye Spor Kulübü Minikler kategorisinde 2. , Yıldızlar kategorisinde 3.lük kupasını kazanırken; Kütahya Ejderya Spor Kulübü ise Gençler kategorisinin 3.lük kupasını kazandı.