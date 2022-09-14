Kütahya'da liseli gençlere 'ücretsiz kombine' jesti

Belediye Kütahyaspor, Kütahya’da bulunan lise son sınıf öğrencilerine sezon boyunca geçerliliği olan ücretsiz kombine bilet dağıtımı yapıyor.KÜTAHYA (İGFA) - Belediye Kütahyaspor tarafından yapılan uygulamada, Kütahya'da bulunan tüm liselerin son sınıf öğrencileri 1 yıl geçerliliği olan kombine kart sayesinde, Belediye Kütahyasporumuzun tüm maçlarına katılım sağlayabilecekler.

2022-2023 Sezonu kombine giriş kartının ilk dağıtımı Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından, Kütahya Lisesi ve Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine yapıldı.

Öğrenci dostu Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tüm liselerin 12. Sınıf öğrencilerine ücretsiz 2022-2023 Kombine Giriş Kart dağıtımı yapıyor.

Liseli gençlere yapılan ziyaretin amacını, Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı, yöneticileri ve sporcuları tanıtmak bunun yanında ilimizin marka değeri olan Belediye Kütahyaspor’u desteklemeleri için katılım sağlamak olduğunu belirten Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrimizin takımı olan Belediye Kütahyaspor’a desteklerini beklediklerini kaydetti.

Bu yıl ki yapılan transferlerin hepsinin geldikleri takımın en iyileri olduğuna vurgu yapan Başkan Işık, gençlerin de sınav streslerini atmalarına dönük sağlamış oldukları destekler sayesinde bu yılki hedef olan şampiyonluğun gerçekleşmesini istedi.

GENÇLERİN KÜTAHYASPORUMUZA DESTEĞİ ŞART

Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak, yöneticilerle ve futbolcu arkadaşlarla beraber böyle bir projeyi geliştirmelerinin amacı olarak; geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerin futbolu sevmelerini ve Belediye Kütahyaspor’a gereken desteği vermelerini istediklerini söyledi.

Kulüp Başkanı Çolak, dağıtılan kombine biletin 1 yıl süreyle geçerli olacağını, kombine kart sahibi olan öğrencilerin, kendisi dışında kartı bir başkasıyla da paylaşabileceğini, sezon boyunca yapılacak olan futbol mücadelelerinde kullanılacak olan kombine kartı giriş turnikelerde göstermelerinin yeterli olacağını belirtti.

Dağıtılan kombine kartların öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.